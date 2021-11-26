Девушки казахстанских пранкеров расплакались после оглашения приговора в Москве (видео)

Кадр из видео: telegram-канал Shot

Накануне в Москве вынесли приговор трем казахстанским блогерам, разыгравшим таксиста - их осудили за угон машины. На видео попала реакция возлюбленных казахстанцев после вынесения приговора.

24-летнего Рамира Хасанова, 29-летнего Айдына Тусупова и 31-летнего Ерсина Думшебая осудили по статье "Угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Парней приговорили к трем с половиной годам колонии исправительного режима. Их взяли под стражу в зале суда.

На оглашение приговора молодые люди пришли не одни, а со своими возлюбленными. Telegram-канал Shot поделился видеороликом, на котором видно, что девушки после вынесения приговора не смогли сдержать эмоций и расплакались.

"Зайчик мой, все будет в порядке, верь мне, хорошо? Я тебя очень сильно люблю!" - говорит одна из девушек на видео.

Отметим, что угон на самом деле был неудачным пранком. Как было установлено в суде, в марте этого года молодые люди вызвали через приложение такси премиум-класса. Когда водитель подъехал, они попросили его положить их сумки в багажник, но как только мужчина вышел из авто, два парня сели в машину и уехали. Второй остался снимать все это на видео. Через несколько минут пранкеры вернули автомобиль потерпевшему, пояснив, что это был "розыгрыш", но к тому моменту таксист уже вызвал полицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944039-devushki-kazahstanskih-prankerov-rasplakalis-posle-oglashenie-prigovora-v-moskve-video/