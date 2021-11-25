38 ножевых: убившую своего ребенка мать признали невменяемой в Атырау

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В Атырау вынесли приговор женщине, которая нанесла своему 4-месячному ребенку 38 ножевых ранений. В суде установлено, что на момент совершения преступления мать не осознавала характер своих действий, передает "Ак Жайык".

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области дело рассматривалось более двух месяцев.

Установлено, что 42-летняя женщина страдала параноидной шизофренией и на момент совершения преступления была невменяемой.

Родственники подсудимой не пришли на оглашение приговора, а ее муж выслушал вердикт онлайн. Женщина госпитализирована в психиатрический центр.

"Согласно статье 16 УК РК, освободить от уголовной ответственности за совершение деяния, предусмотренного частью 3 статьи 99 УК РК (Убийство малолетнего). Назначить ей принудительное лечение в специализированной психиатрической больнице", - огласила приговор судья.

Напомним, страшная трагедия произошла в апреле текущего года в селе Коптогай Курмангазинского района. Женщину обвинили в убийстве собственного 4-месячного ребенка. Позже стало известно, что 38 ударов ножом мать нанесла младенцу из-за громкого плача.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943971-38-nozhevyh-ubivshuyu-svoego-rebenka-mat-priznali-nevmenyaemoy-v-atyrau/