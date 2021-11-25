Девушка была вынуждена стать проституткой из-за проблем с деньгами в Кокшетау

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В Кокшетау задержали 39-летнюю женщину, которая вовлекла девушку в занятие проституцией. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции Акмолинской области в Instagram.

22 ноября в рамках ОПМ "Стоп-трафик" стражи порядка задержали 39-летнюю жительницу Кокшетау.

Установлено, что злоумышленница, использовав тяжелое материальное положение девушки, вовлекла ее в занятие проституцией.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.308 ч.1 УК РК (Вовлечение в занятие проституцией).

Напомним, на территории республики проводится ОПМ "Стоп-трафик". Ранее полицейские Павлодарской области сообщили, что доставили в участок 5 девушек, оказывающих интим-услуги. Также правоохранители отметили, что обычно у каждой работницы коммерческого секса заготовлена "легенда" о несчастной любви, голодных детях и больных родителях.

В Шымкенте же гостиницу превратили в притон для занятия проституцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943835-devushka-byla-vynuzhdena-stat-prostitutkoy-iz-za-problem-s-dengami-v-kokshetau/