Гостиницу превратили в секс-притон в Шымкенте

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В Шымкенте выявили женщину, которая превратила гостиницу в секс-притон. Ее задержали и доставили в полицию. Об этом сообщается на официальной странице городского ДП в Instagram.

Во время ОПМ "Стоп-трафик" в Шымкенте была выявлена и доставлена в управление полиции Абайского района женщина, организовавшая притон для занятия проституцией в одной из гостиниц.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч.1 ст.309 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество). Начато досудебное расследование.

Полицейские предупредили об уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с торговлей людьми.

Ранее сообщалось, что правоохранители во время рейда задержали шестерых проституток в возрасте от 22 до 30 лет. Они оказывали интим-услуги в одной из гостиниц Жанаозена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943570-gostinitsu-prevratili-v-seks-priton-v-shymkente/