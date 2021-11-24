Полиция о проститутках в Казахстане: У каждой своя легенда о несчастной любви, голодных детях

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Девушки в возрасте от 20 до 30 лет попали в поле зрения стражей порядка в одной из гостиниц Павлодара. Они оказывали интим-услуги за деньги. В полиции отметили, что у каждой из представительниц секс-индустрии, как правило, всегда находится оправдание своим действиям, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

По информации ведомства, в участок доставили 5 проституток из гостиницы, расположенной по улице Камзина.

В отношении каждой из них составили административный протокол за приставание в общественных местах. За это предусмотрено наказание в виде предупреждения либо штрафа в 15 тысяч тенге.

"У каждой девушки заранее заготовлена "легенда" о несчастной любви, голодных детях и больных родителях. Истории тех, кто пошел на такой шаг, практически всегда одинаковы. Продолжат ли свою "трудовую" деятельность девушки и научит ли их это "приключение" чему-нибудь, зависит уже от них самих", - отметили в ДП Павлодарской области.

В полиции сообщили, что пристальное внимание представительницам секс-индустрии стражи порядка будут уделять в ближайшие 10 дней в рамках ОПМ "Стоп-трафик".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943668-politsiya-o-prostitutkah-v-kazahstane-u-kazhdoy-svoya-legenda-o-neschastnoy-lyubvi-golodnyh-detyah/