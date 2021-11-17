Криминальный авторитет Рафик Шымкентский отсудил деньги у государства

Рафаэль Бикбаев. Фото: из семейного архива

Суд обязал Министерство финансов РК выплатить Рафаэлю Бикбаеву (более известному как Рафик Шымкентский) моральный ущерб за противозаконные действия следственных органов, совершенные еще в 2006 году, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на решение Енбекшинского районного суда.

Как указал истец, в феврале 2006 года его задержали сотрудники полиции. Они подозревали Бикбаева в хранении наркотиков и пытались найти доказательства в течение 10 месяцев.

По словам заявителя, он на протяжении всего этого времени содержался под стражей. Но правоохранители так и не смогли обнаружить никаких подтверждений его вины. Дело было прекращено на стадии досудебного расследования.

Рафаэль Бикбаев потребовал возместить ему моральный вред в размере 3 млн тенге.

Суд, исследовав доводы сторон, счел обоснованными претензии истца. Однако, по мнению суда, сумма компенсации была слишком завышена. В связи с этим вынесено решение удовлетворить иск частично, назначив к выплате 400 тысяч тенге.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Сам Рафаэль Бикбаев сейчас отбывает наказание по приговору 2020 года. Он был признан виновным в мошенничестве и получил 7 лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что криминальный авторитет Рафик Шымкентский подал в суд на государство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942674-kriminalnyy-avtoritet-rafik-shymkentskiy-otsudil-dengi-u-gosudarstva/