Женщина во время конфликта ударила мужа ножом в ВКО

Фото: ДП ВКО

29 октября стражам порядка поступило сообщение о том, что в Жезкентскую сельскую больницу доставлен 35-летний мужчина с проникающим ножевым ранением брюшной полости слева. Подозреваемую задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Правоохранители выяснили, что вечером из-за возникшей ссоры женщина нанесла ножевое ранение своему возлюбленному. В результате чего гражданский муж был госпитализирован в больницу.

27-летнюю подозреваемую задержали по "горячим следам".

Место происшествия. Фото: ДП ВКО

"В ходе допроса она дала признательные показания, проводится досудебное расследование по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 8 лет либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре женщина во время семейной ссоры избила жену своего брата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941525-zhenschina-vo-vremya-konflikta-udarila-muzha-nozhom-v-vko/