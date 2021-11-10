Женщина избила жену своего брата в Павлодаре

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В Павлодаре в ходе семейного конфликта женщина избила супругу своего брата. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

В полицию обратилась 35-летняя павлодарка и сообщила о скандале в одной из квартир по проспекту Нурсултана Назарбаева.

На место выехали стражи порядка. Здесь они выяснили, что произошел семейных конфликт, в ходе которого сестра избила супругу брата.

В отношении женщины возбуждено административное производство по статье 73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В другом случае павлодарка не давала покоя своей матери. Женщина постоянно требовала у нее деньги и устраивала скандалы.

Участковым инспектором в отношении 40-летней жительницы города составлен материал по статье 73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941510-zhenschina-izbila-zhenu-svoego-brata-v-pavlodare/