Женщина избила жену своего брата в Павлодаре

В Павлодаре в ходе семейного конфликта женщина избила супругу своего брата. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.
В полицию обратилась 35-летняя павлодарка и сообщила о скандале в одной из квартир по проспекту Нурсултана Назарбаева.
На место выехали стражи порядка. Здесь они выяснили, что произошел семейных конфликт, в ходе которого сестра избила супругу брата.
В отношении женщины возбуждено административное производство по статье 73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В другом случае павлодарка не давала покоя своей матери. Женщина постоянно требовала у нее деньги и устраивала скандалы.
Участковым инспектором в отношении 40-летней жительницы города составлен материал по статье 73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941510-zhenschina-izbila-zhenu-svoego-brata-v-pavlodare/