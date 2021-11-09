Адвокат убитой Аяжан Едиловой: Будем просить пожизненного заключения

Аяжан Едилова. Кадр из видео: телеканал "Астана" / astanatv.kz

Сегодня в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве 19-летней Аяжан Едиловой. Сторона обвинения заявила, что будет просить для подсудимого пожизненного заключения.

О начале судебного разбирательства стало известно сегодня днем. Процесс проходит онлайн, но в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что подсудимый отказался от суда присяжных и дело будет рассматриваться одним судьей. По данным горсуда, в заседании примет участие судья Майшинов.

По данным телеканала "Астана", сегодня на процессе опросили одного свидетеля – на это ушло около двух часов. Подсудимого пока не допрашивали. Он, как отметил адвокат погибшей, не изъявил желания просить прощения у семьи убитой за совершенное преступление.

Сторона обвинения намерена требовать пожизненного заключения.

"Обвинительный акт был по статьям "Изнасилование" и "Убийство". Томов 27-30. Как родные, так и я будем просить лишить свободы господина Т. пожизненно. Согласится с этим судья или нет, это время покажет", – сказал адвокат потерпевшей стороны Кадыржан Галымжанулы.

О пропаже Аяжан стало известно 19 марта – девушка вышла с работы и не вернулась домой. Через несколько дней ее нашли убитой. Вскоре стали известны шокирующие подробности преступления: тело погибшей расчленили и спрятали в мусорных контейнерах.

Подозреваемого в убийстве задержали, сейчас он на скамье подсудимых. По данным одного из телеканалов, задержанный считался тихим и спокойным парнем, конфликтов не имел.

Ранее адвокат потерпевших по делу об изнасиловании и убийстве Аяжан Едиловой Кадыржан Галымжанулы заявил, что расследование завершилось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941386-advokat-pogibshey-ayazhan-edilovoy-budem-prosit-pozhiznennogo-zaklyucheniya/