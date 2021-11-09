Убийство Аяжан Едиловой: началось главное судебное разбирательство

Аяжан Едилова. Фото: семейный архив

В Алматы началось главное судебное разбирательство по делу о жестоком убийстве Аяжан Едиловой, которая пропала в марте этого года, а через несколько дней поисков полицейские нашли ее тело в одной из квартир Алатауского района, передает NUR.KZ.

Главное судебное разбирательство по делу началось сегодня, 9 ноября 2021 года, в 10.00. Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, дело рассматривает судья Майшинов. Процесс проходит онлайн, но в закрытом режиме.

Ранее сообщалось о том, что подсудимый отказался от суда присяжных и дело будет рассматриваться одним судьей.

Напомним, Аяжан пропала в Алматы 19 марта текущего года: девушка не вернулась домой с работы. 22 марта стало известно, что ее нашли убитой. Вскоре стали известны шокирующие подробности преступления: тело погибшей расчленили и спрятали в мусорных контейнерах.

Подозреваемого в убийстве задержали. По данным одного из телеканалов, подозреваемый 1993 года рождения считался тихим и спокойным парнем, конфликтов не имел.

Ранее адвокат потерпевших по делу об изнасиловании и убийстве Аяжан Едиловой Кадыржан Галымжанулы заявил, что расследование завершилось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941275-ubiystvo-ayazhan-edilovoy-nachalos-glavnoe-sudebnoe-razbiratelstvo/