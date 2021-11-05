В Минсельхозе сделали заявление в связи с расследованиями антикора

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Министерстве сельского хозяйства Казахстана сделали заявление в связи с расследованиями, проводимыми Агентством по противодействию коррупции, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее антикор начал проверку процессов выделения и использования госсредств в сельском хозяйстве – проверка коснулась Минсельхоза и акиматов различных регионов.

На заседании с президентом антикор раскрыл Токаеву схемы вывода бюджетных денег при субсидировании в сфере МСХ.

Сегодня в МСХ сделали ответное заявление – сообщается, что министерство по поручению президента совершенствует процессы субсидирования. Вместе с антикором они создали рабочую группу, которая выявляет проблемы.

«Внешний анализ коррупционных рисков проводился с 9 августа по 20 сентября 2021 года. Дважды продлевался срок проведения проверки, до 30 сентября и до 15 октября.

За время проведения проверки были проанализированы действующие нормативные правовые акты по субсидированию отрасли, подготовлены конкретные предложения по устранению имеющихся пробелов и недостатков. Разработаны новые подходы субсидирования сельского хозяйства.

Они предусматривают оптимизацию направлений субсидирования и упрощение их механизмов. Кроме того, будет обеспечена равная доступность мер господдержки для всех субъектов вне зависимости от размеров и форм хозяйствования. Помимо этого, будут введены нормы, повышающие ответственность получателей субсидий путем взятия ими встречных обязательств по достижению конечных результатов с конкретными индикативными показателями», - говорится на сайте ведомства.

Также, по сообщению МСХ, меняется законодательная база касательно племенных животных – изменения исключают коррупционные лазейки.

«Законопроект находится в мажилисе. Планируется перевести на цифровой формат деятельность сферы ветеринарии по учету животных и автоматизации процессов передачи информации о животных в базу данных ИСЖ (идентификация сельскохозяйственных животных) с целью исключения влияния на эти процессы человеческого фактора», - сообщают в МСХ.

Сообщается, что вносимые изменения пройдут антикоррупционную экспертизу.

Напомним, ранее антикор заявил, что подозревает работников МСХ и акиматов различных регионов в создании преступных групп.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940771-v-minselhoze-sdelali-zayavlenie-v-svyazi-s-rassledovaniyami-antikora/