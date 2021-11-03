"Изнасиловали 17 мужчин": начальник полиции Туркестанской области рассказал о деле

Кайрат Дальбеков. Фото: с личной страницы в Facebook

О резонансном деле школьницы, которая заявила об изнасиловании семнадцатью мужчинами, высказался начальник департамента полиции Туркестанской области Кайрат Дальбеков. Комментарий он опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

Глава ведомства отметил, что после появления в соцсетях информации об изнасиловании 17-летней девушки он лично выехал в Сарыагашский район, где встретился с матерью и потерпевшей в присутствии адвоката и журналиста.

Он напомнил, что впервые женщина обратилась в полицию 25 мая с заявлением о пропаже несовершеннолетней дочери. Факт был зарегистрирован по статье 125 УК РК (Похищение человека). В течение суток стражи порядка нашли девушку и вернули родителям.

"Через неделю, то есть 31 мая, женщина вновь обратилась в полицию с нотариально заверенным заявлением о прекращении уголовного преследования по факту похищения в отношении подозреваемых.

10 июня жительница села снова пришла в правоохранительные органы. На этот раз она сообщила, что дочь во время исчезновения изнасиловали 17 мужчин", - пояснил Кайрат Дальбеков.

Учитывая тяжесть заявленного преступления, сразу было зарегистрировано дело по ч.3 ст.120 УК РК (Изнасилование). Назначены экспертизы.

При этом он заметил, что сотрудники центра судебно-медицинской экспертизы исключили факт насилия. Также мать призналась, что собственноручно сожгла одежду дочери. Поэтому специалисты не смогли провести ее исследование. Еще женщина сообщила, что получила от подозреваемых 8 миллионов тенге.

"Хочу пояснить, что при расследовании уголовных дел, связанных с половой неприкосновенностью, следствие может установить вину подозреваемых, только исходя из результатов экспертизы. То есть экспертиза в таких делах очень важна, с ее помощью выясняется, было насилие или нет.

Сейчас дело находится в производстве следственного управления ДП Туркестанской области. Назначен комплекс экспертиз. По результатам будет принято процессуальное решение", - отметил Кайрат Дальбеков.

Ранее сообщалось, что женщина заявила об изнасиловании своей дочери 17-ю мужчинами в Туркестанской области. Некоторые подробности по данному делу озвучили в полиции.

Свою версию произошедших событий рассказала и 17-летняя потерпевшая. Сегодня по этому поводу высказался глава МВД Ерлан Тургумбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940348-iznasilovali-17-muzhchin-nachalnik-politsii-turkestanskoy-oblasti-rasskazal-o-dele/