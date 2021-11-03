Дело об "изнасиловании школьницы 17-ю мужчинами" прокомментировал Тургумбаев

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава МВД в кулуарах мажилиса прокомментировал дело об изнасиловании несовершеннолетней девушки в Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Тургумбаев на соответствующий вопрос журналистов задал встречный о том, уверены ли они, что ее изнасиловали 17 мужчин.

"Девушка пропала, ее сутки не было. В ходе проведения оперативных мероприятий она была найдена и возвращена матери. Жалоб и заявлений в тот день не было. Через сутки поступила жалоба. Потом мать девушки отказалась от заявления, нотариально это заверив.

Только после нескольких дней в соцсетях появляется заявление о том, что ее изнасиловали 17 мужчин", – добавил министр.

При этом он отметил, что данное заявление уже зарегистрировано.

"Мы обязаны проверить (был ли факт изнасилования – прим. ред.). В отношении потерпевшей проводится ряд медицинских экспертиз. По результатам этой проверки будет принято решение", – заверил глава МВД.

Впервые об этом случае стало известно еще на прошлой неделе. В полиции тогда прокомментировали заявление матери девушки.

Позже СМИ обнародовали подробности по данному делу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940304-delo-ob-iznasilovanii-shkolnitsy-17-yu-muzhchinami-prokommentiroval-turgumbaev/