Женщина заявила об изнасиловании своей дочери 17-ю мужчинами в Туркестанской области

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В соцстях стали распространять сведения о якобы совершенном изнасиловании в отношении 17-летней девушки в Сарыагашском районе Туркестанской области. Мать заявила, что ее дочь изнасиловали 17 мужчин. В полиции прокомментировали появление этой информации в Сети, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В ведомстве пояснили, что женщина несколько раз обращалась в полицию с заявлениями касательно своей дочери.

25 мая жительница Сарыагашского района сообщила в своем заявлении, что ее 17-летнюю дочь похитили. Факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье "Похищение человека".

"При выяснении обстоятельств установлено, что девушка, 2004 года рождения ушла на работу и пропала. В связи с этим полицейские провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в результате ее в течение суток нашли и вернули родителям", - сообщили в ДП.

31 мая мать девушки снова обратилась в полицию с заявлением, заверенным нотариально, о прекращении уголовного преследования по факту похищения.

10 июня эта женщина вновь пришла в правоохранительные органы. Обратившаяся заявила об изнасиловании дочери группой лиц, а именно 17-ю мужчинами.

"Данное заявление сразу же зарегистрировали по статье 120 части 3 УК РК. Были назначены экспертизы. Сотрудники судебно-медицинской экспертизы исключили факт насилия. Также установлено, что мать потерпевшей собственноручно уничтожила путем сожжения одежду дочери. В связи с чем эксперты не смогли провести экспертизу", - пояснили в полиции.

В настоящее время расследованием данного дела заняты сотрудники следственного управления ДП региона. Назначен комплекс экспертиз.

По результатам будет принято законное процессуальное решение, отметили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939811-zhenschina-zayavila-ob-iznasilovanii-svoey-docheri-17-yu-muzhchinami-v-turkestanskoy-oblasti/