Изнасилование с участием 17 мужчин в Туркестанской области: появились новые подробности

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В деле об изнасиловании несовершеннолетней девушки в Туркестанской области появились новые подробности: оказалось, что мать пострадавшей приняла 8 млн тенге от предполагаемых насильников, передает телеканал КТК.

Как рассказала мать девушки, меньше всего ей хотелось предавать случившееся огласке, однако в конце-концов оказалась вынуждена это сделать.

По ее словам, в тот день девушка отправилась на рынок, обратно оттуда решила вернуться на такси. Водитель в какой-то момент свернул с намеченного маршрута. Пострадавшая начала плакать, в ответ на это шофер дал ей воды, чтобы успокоить.

Девушка выпила воду и, как заявила ее мать, сразу потеряла сознание. В себя, по версии семьи, она пришла уже на берегу реки без одежды.

"Сначала изнасиловали у реки, потом отвезли в какой-то дом. Там насиловали и еще парней звали туда. Постоянно кому-то звонили, говорили: мол, здесь девушка есть, приходи. Мужчины приходили, делали дело и уходили. Постоянно били меня и говорили, что, если буду кричать и сопротивляться, меня в реку выбросят", - рассказала девушка.

Как описала пострадавшая, все продолжалось четыре дня. Родственники забили тревогу и написали заявление об исчезновении, а когда ее нашли, выяснилось, что девушку неоднократно насиловали.

Мать заявила, что считает, будто местная полиция покрывает предполагаемых насильников.

"Полицейский мне говорит: "Чего тебе надо? Ты же получила от них деньги! Ходи теперь и помалкивай". Все это с мая тянется – и до сих пор никто не наказан!", - заявила женщина.

Женщина не стала отрицать, что получила от подозреваемых 8 миллионов тенге. Также она заявила, что те обещали всегда помогать.

Тем не менее, как указала журналистам мать пострадавшей, прощать она никого не собирается.

"В данное время досудебное расследование проводит следственное управление департамента полиции по Туркестанской области. Назначен ряд экспертиз, по результатам будет принято законное процессуальное решение", - сообщила пресс-секретарь ДП Туркестанской области Салтанат Каракозова.

Кроме того, в полиции заявили, что дело возбуждалось и было закрыто из-за того, что некоторые экспертизы провести было попросту невозможно, так как мать пострадавшей сама сожгла одежду дочери, в которой она была в те дни.

Однако теперь дело снова заведено и находится на особом контроле.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940026-iznasilovanie-s-uchastiem-17-muzhchin-v-turkestanskoy-oblasti-poyavilis-novye-podrobnosti/