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      Колмакова Виктория
      Редактор региональных новостей

      Загадочная гибель детей в Шымкенте: названа предварительная причина

      Опубликовано:

      Ребенок в квартире
      Ребенок в квартире. Иллюстративное фото: pexels.com

      В Департаменте полиции Шымкента сообщили о возбуждении уголовного дела и озвучили предварительную причину гибели двоих детей, передает NUR.KZ.

      Как рассказали в пресс-службе ведомства, по факту смерти двух несовершеннолетних в одной из квартир в Шымкенте полицией возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

      "По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом", - сообщили в ДП Шымкента.

      В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее и полное установление всех обстоятельств произошедшего.

      Напомним, ранее стало известно, что в квартире пятиэтажного дома в микрорайоне Восток погибли двое детей - 4-летний мальчик и 15-летняя девочка. Еще три человека были госпитализированы.

      Первоначально рассматривалась версия, связанная с возможной утечкой газа. Однако специалисты аварийной службы, прибывшие на место, не обнаружили в квартире угарный газ.

      Позже врачи сообщили, что пострадавшим выставлен диагноз - токсическая окись углерода тяжелой степени тяжести. Под наблюдением медиков остаются 27-летняя женщина и ее трехлетняя дочь. Третью выжившую отпустили домой.

      При этом соседи заявили, что трагедия произошла из-за природного газа.

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      Загадочная гибель детей в Шымкенте: названа предварительная причина

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