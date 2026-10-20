Трагедия в Шымкенте: дети погибли при неизвестных обстоятельствах
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Страшная трагедия произошла в Шымкенте - в квартире пятиэтажного дома в микрорайоне Восток погибли двое детей - 4-летний мальчик и 15-летняя девочка. Еще три человека госпитализированы, передает Otyrar.kz.
О происшествии стало известно 19 октября. Обстоятельства гибели детей устанавливают уполномоченные органы.
По словам очевидцев, квартиру снимали две подруги, дети которых стали жертвами случившегося.
Первоначально рассматривалась версия, связанная с возможной утечкой газа. Однако специалисты аварийной службы, прибывшие на место, не обнаружили в квартире угарный газ.
"Сотрудники нашей аварийной бригады провели замеры. Концентрации угарного газа обнаружено не было. Выводы можно будет делать только после проведения экспертиз и завершения расследования", - сообщил начальник филиала АО "QazaqGaz Aimaq" Нурбек Рахманов.
Причина трагедии пока не установлена.
Напомним, в феврале этого года также в микрорайоне Восток были найдены в квартире тела трех членов одной семьи. Предполагалось, что они могли отравиться природным газом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2445369-tragediya-v-shymkente-deti-pogibli-pri-neizvestnyh-obstoyatelstvah/
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