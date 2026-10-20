Трагедия в Шымкенте: дети погибли при неизвестных обстоятельствах

Страшная трагедия произошла в Шымкенте - в квартире пятиэтажного дома в микрорайоне Восток погибли двое детей - 4-летний мальчик и 15-летняя девочка. Еще три человека госпитализированы, передает Otyrar.kz.

О происшествии стало известно 19 октября. Обстоятельства гибели детей устанавливают уполномоченные органы.

По словам очевидцев, квартиру снимали две подруги, дети которых стали жертвами случившегося.

Первоначально рассматривалась версия, связанная с возможной утечкой газа. Однако специалисты аварийной службы, прибывшие на место, не обнаружили в квартире угарный газ.

"Сотрудники нашей аварийной бригады провели замеры. Концентрации угарного газа обнаружено не было. Выводы можно будет делать только после проведения экспертиз и завершения расследования", - сообщил начальник филиала АО "QazaqGaz Aimaq" Нурбек Рахманов.

Причина трагедии пока не установлена.

Напомним, в феврале этого года также в микрорайоне Восток были найдены в квартире тела трех членов одной семьи. Предполагалось, что они могли отравиться природным газом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.