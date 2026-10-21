Дети погибли при странных обстоятельствах в Шымкенте: стали известны подробности

Трагедия произошла в одной из съемных квартир Шымкента - погибли двое детей, еще три человека попали в больницу. Соседи озвучили свою версию случившегося, передает сайт телеканала КТК.

Трагедия произошла в многоэтажке микрорайона Восток. Там две семьи - двое взрослых и трое детей - снимали квартиру на первом этаже.

Сообщается, что кто-то из них позвонил родственникам и из последних сил попросил помощи.

"Я приехала, но когда вошла, ужаснулась. В зале моя сестренка лежала с открытыми глазами, она была без сознания. Ей было очень плохо. Рядом с ней, с левой стороны, лежал ее ребенок. Я думала, что он спит. Но ее дочка плакала, у нее были судороги", - рассказал родственница пострадавшей Дильбар Саидкожаева

Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть 4-летнего мальчика и 15-летней девочки. Еще троих удалось привести в чувство и отправить в больницу.

"Больным выставлен диагноз - токсическая окись углерода тяжелой степени тяжести. Из-за тяжести состояния, минуя приемный покой, обе больные были госпитализированы в реанимационное отделение",- сообщила главврач Центра гипербарической оксигенации Шымкента Мадина Ермаханбетова.

В настоящее время под наблюдением врачей остаются 27-летняя женщина и ее трехлетняя дочь - малышка еще в реанимации, мать уже перевели в палату.

Третью выжившую отпустили домой.

Что произошло в квартире, пока точно сказать никто не берется, однако соседи уверены - все из-за природного газа.

"Угарный газ пошел из газовой колонки, так мы слышали. Слышали, что газовая колонка старая. Внутридомовая вытяжная труба, которая идет туда, не работала, поэтому они и угорели", - заявили соседи.

Тем не менее газовики эту версию пока не подтверждают.

Специалисты провели на месте все необходимые исследования и концентрации газа не обнаружили. Зато выявили некоторые нарушения.

"Этот дом - он, если честно, не предназначен для установки водонагревателя, газовых. Соответственно, установка газового водонагревателя считается нарушением. Но не могу сказать, что, допустим, именно из-за этого это произошло", - заявил начальник производственно-технического отдела Шымкентского филиала QazaqGaz Aimaq Нурбек Рахманов.

После трагедии квартиру опечатали, а во всем доме отключили газ.

Выяснять причины ЧП будут полиция и эксперты.

Источник: КТК

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