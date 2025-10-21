Тело девушки и участковый без сознания: полицейские начальники лишились должностей в Караганде

После инцидента в опорном пункте в Караганде проведено служебное расследование и заседание дисциплинарной комиссии, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как отметили в ведомстве, руководство ДП Карагандинской области последовательно придерживается принципа нулевой терпимости к любым фактам нарушений служебной и воинской дисциплины.

"По факту инцидента, произошедшего в опорном пункте Михайловского отдела полиции, проведено служебное расследование и заседание дисциплинарной комиссии. По результатам рассмотрения начальник и заместитель данного отдела полиции освобождены от занимаемых должностей", - сообщили в ДП Карагандинской области.

Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечен ряд руководящих сотрудников управления полиции Караганды и департамента полиции области.

"По факту обнаружения тела гражданки проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Участковый инспектор полиции на время досудебного расследования в соответствии с требованиями законодательства отстранен от службы в связи с нахождением в медицинском учреждении. Вопрос о его увольнении будет рассмотрен после завершения лечения", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства департамента полиции.

"Департамент полиции подчеркивает, что и впредь будет жестко реагировать на любые нарушения служебной дисциплины, внутреннего распорядка и этических норм - вне зависимости от званий и занимаемых должностей.

Поддержание высокой дисциплины, законности и доверия граждан - приоритетная задача органов внутренних дел", - заключили в ведомстве.

Напомним, в одном из опорных пунктов полиции в Караганде нашли тело девушки, а также участкового инспектора без сознания.

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, по факту обнаружения тела гражданки было возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти.

Сотрудник полиции, находившийся на месте без сознания, был доставлен в медицинское учреждение.

Для объективной проверки создали специальную следственно-оперативную группу, а также было назначено служебное расследование.

Позже вице-министр внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал инцидент, а глава МВД Ержан Саденов назвал "позорным" этот случай.

