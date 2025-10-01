Тело девушки и участкового без сознания нашли в пункте полиции Караганды: стала известна реакция МВД

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал новость о том, что тело девушки и участкового инспектора без сознания нашли в пункте полиции Караганды, передает корреспондент NUR.KZ.

В кулуарах мажилиса журналисты попросили Адилова прокомментировать информацию о том, что полицейский якобы мог потерять сознание из-за передозировки неизвестными веществами. Они попросили Адилова прокомментировать, насколько данная информация соответствует действительности.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, мы создали специальную следственно-оперативную группу, подключили департамент собственной безопасности, параллельно проводим служебное расследование. В настоящее время, буквально сегодня, ожидаем проведения судебно-медицинской экспертизы, поэтому по данному делу будут проведены все необходимые следственные действия.

При необходимости в случае виновности каких-либо должностных лиц территориального департамента полиции будут приняты самые строгие меры дисциплинарного характера", - сказал Санжар Адилов.

По его словам, в настоящее время он находится в больнице.

Напомним, сегодня стало известно, что в одном из опорных пунктов полиции в Караганде нашли тело девушки, а также участкового инспектора без сознания. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту обнаружения тела гражданки в одном из опорных пунктов полиции возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти.

