Тело девушки и участкового без сознания нашли в пункте полиции Караганды: стала известна реакция МВД
Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал новость о том, что тело девушки и участкового инспектора без сознания нашли в пункте полиции Караганды, передает корреспондент NUR.KZ.
В кулуарах мажилиса журналисты попросили Адилова прокомментировать информацию о том, что полицейский якобы мог потерять сознание из-за передозировки неизвестными веществами. Они попросили Адилова прокомментировать, насколько данная информация соответствует действительности.
"По данному факту возбуждено уголовное дело, мы создали специальную следственно-оперативную группу, подключили департамент собственной безопасности, параллельно проводим служебное расследование. В настоящее время, буквально сегодня, ожидаем проведения судебно-медицинской экспертизы, поэтому по данному делу будут проведены все необходимые следственные действия.
При необходимости в случае виновности каких-либо должностных лиц территориального департамента полиции будут приняты самые строгие меры дисциплинарного характера", - сказал Санжар Адилов.
По его словам, в настоящее время он находится в больнице.
Напомним, сегодня стало известно, что в одном из опорных пунктов полиции в Караганде нашли тело девушки, а также участкового инспектора без сознания.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту обнаружения тела гражданки в одном из опорных пунктов полиции возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти.
