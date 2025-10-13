Тело девушки нашли в опорном пункте: "позорным" назвал глава МВД случай в Караганде

Глава МВД в кулуарах министерства рассказал, какие версии рассматривают по факту инцидента с полицейским в Караганде, найденным без сознания рядом с обнаженной женщиной, передает NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, рассматривают ли в полиции версию, что они (погибшая девушка и полицейский - прим.ред.) были под воздействием наркотиков.

"Спасибо, что в очередной раз напомнили. Этот случай называется нехорошим, позорным, когда полицейский в чем-то, какая-то тень сомнения.

В данном случае возбуждено уголовное дело. Разные версии проверяем, полноту обеспечим - на моем контроле. Тем более смерть лица, и там присутствовал полицейский - это не есть хорошо. Поэтому с первых минут, как мне доложили, мы взяли на контроль. Проводится следствие. Мы обязательно обнародуем, скажем. Версий много", - сказал Ержан Саденов.

Напомним, в одном из опорных пунктов полиции в Караганде нашли тело девушки, а также участкового инспектора без сознания.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту обнаружения тела гражданки в одном из опорных пунктов полиции возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти.

После вице-министр внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал новость о том, что тело девушки и участкового инспектора без сознания нашли в пункте полиции Караганды.

