Тело девушки и участкового инспектора без сознания нашли в пункте полиции в Караганде

В одном из опорных пунктов полиции в Караганде нашли тело девушки, а также участкового инспектора без сознания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту обнаружения тела гражданки в одном из опорных пунктов полиции возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти.

Сотрудник полиции, находившийся на месте без сознания, доставлен в медицинское учреждение.

Для объективной проверки создана специальная следственно-оперативная группа, а также назначено служебное расследование.

Все действия будут тщательно расследованы, а виновные лица привлечены к строгой ответственности.

"Призываю граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации. Дело находится на моем личном контроле", - отметил начальник Департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов.

Ранее в Лисаковске Костанайской области вынесли приговор местной жительнице, которая не выполняла требований полиции, находясь в салоне своего автомобиля. Она заблокировала двери и окна транспортного средства, вследствие чего были применены спецсредства. Суд признал ее виновной и наложил административное взыскание в виде ареста сроком на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 8 лет.

В Алматы осудили полицейских, обвиняемых в хищении оружия, которое должно было быть уничтожено. Его бывшие стражи порядка сбывали. Трое мужчин получили от 8 до 5,5 лет лишения свободы.

