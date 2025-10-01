Тело девушки и участкового инспектора без сознания нашли в пункте полиции в Караганде
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В одном из опорных пунктов полиции в Караганде нашли тело девушки, а также участкового инспектора без сознания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту обнаружения тела гражданки в одном из опорных пунктов полиции возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти.
Сотрудник полиции, находившийся на месте без сознания, доставлен в медицинское учреждение.
Для объективной проверки создана специальная следственно-оперативная группа, а также назначено служебное расследование.
Все действия будут тщательно расследованы, а виновные лица привлечены к строгой ответственности.
"Призываю граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации. Дело находится на моем личном контроле", - отметил начальник Департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов.
Ранее в Лисаковске Костанайской области вынесли приговор местной жительнице, которая не выполняла требований полиции, находясь в салоне своего автомобиля. Она заблокировала двери и окна транспортного средства, вследствие чего были применены спецсредства. Суд признал ее виновной и наложил административное взыскание в виде ареста сроком на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 8 лет.
В Алматы осудили полицейских, обвиняемых в хищении оружия, которое должно было быть уничтожено. Его бывшие стражи порядка сбывали. Трое мужчин получили от 8 до 5,5 лет лишения свободы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2292342-telo-devushki-i-uchastkovogo-inspektora-bez-soznaniya-nashli-v-punkte-policii-v-karagande/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах