Братья выехали на охоту и не вернулись: тело одного нашли в озере в Павлодарской области

В Павлодарской области перестали выходить на связь два брата-охотника. На озере Карасор нашли тело одного из пропавших, поиски второго продолжаются, передает NUR.KZ со ссылкой ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели ДЧС Павлодарской области проводят поисковые мероприятия на озере Карасор в Экибастузском районе.

По имеющимся данным, 10 октября двое мужчин выехали на охоту в сторону ГРЭС-1 и не вернулись. Но сообщение об их исчезновении поступило лишь 17 октября.

В тот же день, в 15:29, в 15 метрах от берега спасатели с помощью дрона и специального оборудования обнаружили и извлекли из воды тело одного из пропавших - мужчины 1973 года рождения.

Поисково-спасательная операция по поиску второго мужчины 1970 года рождения продолжается. В ней задействовали спасателей, кинологов ДЧС со служебными собаками, полицию, МИО, волонтеров.

Как отмечают в своем аккаунте в Instagram поисковики "Vita", пропавшие охотники - родные братья. Они выехали из дома, расположенного в поселке Солнечный, в сторону Карагандинской трассы, а с 14 октября телефоны обоих мужчин оказались отключены.

Ранее в Турксибском районе Алматы обнаружили тело мужчины в автомобиле. Как пояснили в полиции, признаков насильственной смерти не выявили. Личность погибшего установили. Назначили соответствующие экспертизы для установления точных причин смерти.

На Капчагайском водохранилище несколько дней велись поиски мужчины, который пропал после того, как перевернулась лодка. Одному мужчине удалось самостоятельно добраться до берега, второй же пропал без вести на расстоянии около 400 метров от суши. Его тело удалось обнаружить с борта вертолета АО "Казавиаспас" МЧС.

