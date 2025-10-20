Братья выехали на охоту и не вернулись: тело одного нашли в озере в Павлодарской области

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Александра Ермолаева
      Александра Ермолаева
      Редактор региональных новостей

      Братья выехали на охоту и не вернулись: тело одного нашли в озере в Павлодарской области

      Опубликовано:

      Поиски пропавшего охотника в Павлодарской области
      Поисковые мероприятия. Кадр из видео: instagram.com/poiskoviki_pavlodara_vita

      В Павлодарской области перестали выходить на связь два брата-охотника. На озере Карасор нашли тело одного из пропавших, поиски второго продолжаются, передает NUR.KZ со ссылкой ДЧС региона.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели ДЧС Павлодарской области проводят поисковые мероприятия на озере Карасор в Экибастузском районе.

      По имеющимся данным, 10 октября двое мужчин выехали на охоту в сторону ГРЭС-1 и не вернулись. Но сообщение об их исчезновении поступило лишь 17 октября.

      В тот же день, в 15:29, в 15 метрах от берега спасатели с помощью дрона и специального оборудования обнаружили и извлекли из воды тело одного из пропавших - мужчины 1973 года рождения.

      Поисково-спасательная операция по поиску второго мужчины 1970 года рождения продолжается. В ней задействовали спасателей, кинологов ДЧС со служебными собаками, полицию, МИО, волонтеров.

      Как отмечают в своем аккаунте в Instagram поисковики "Vita", пропавшие охотники - родные братья. Они выехали из дома, расположенного в поселке Солнечный, в сторону Карагандинской трассы, а с 14 октября телефоны обоих мужчин оказались отключены.

      Ранее в Турксибском районе Алматы обнаружили тело мужчины в автомобиле. Как пояснили в полиции, признаков насильственной смерти не выявили. Личность погибшего установили. Назначили соответствующие экспертизы для установления точных причин смерти.

      На Капчагайском водохранилище несколько дней велись поиски мужчины, который пропал после того, как перевернулась лодка. Одному мужчине удалось самостоятельно добраться до берега, второй же пропал без вести на расстоянии около 400 метров от суши. Его тело удалось обнаружить с борта вертолета АО "Казавиаспас" МЧС.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.