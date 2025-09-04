"Лодка перевернулась": пропавшего на Капчагае мужчину несколько дней ищут в Алматинской области

На Капшагайском водохранилище несколько дней назад перевернулась лодка с двумя мужчинами. Один из них добрался до берега, а второго пока не могут найти, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как рассказали в ДЧС Алматинской области, 31 августа поступило сообщение о том, что на Капчагайском водохранилище, вблизи 9-й насосной станции, перевернулась лодка с двумя мужчинами.

"Один смог добраться до берега, второй пропал на расстоянии около 400 метров. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели ДЧС Алматинской области. С первых часов поисков задействованы лодки и водолазные группы.

Несмотря на сложные погодные условия и большие площади обследования, поисковые работы продолжаются. Сейчас работают 17 спасателей, 3 единицы техники, 4 плавсредства, дрон и гидроакустический аппарат "Эхолот", - сообщили в ДЧС.

В июне этого года в Сети появилась информация о подростке, который ушел под воду на озере Сайран в Алматы. Полиция начала поисковые мероприятия, позже было найдено тело.

На следующий день в озере Сайран в Алматы обнаружили тело еще одного человека - взрослого мужчины. Оба случая произошли в местах, где купание запрещено.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.