"Лодка перевернулась": на Капчагае нашли тело мужчины, которого искали несколько дней

На Капчагайском водохранилище с 31 августа велись поиски мужчины, который пропал после того, как перевернулась лодка. Вчера спасатели обнаружили его тело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщили в ДЧС Алматинской области, обнаружить тело пропавшего удалось с борта вертолета АО "Казавиаспас" МЧС. Оно находилось на расстоянии 5-6 км от берега на поверхности воды. При помощи плавательного средства тело мужчины транспортировали на берег.

"Поиски продолжались без перерыва с момента происшествия 31 августа. В операции были задействованы вертолет, беспилотный летательный аппарат, гидроакустический аппарат "Эхолот", а также 17 спасателей, 3 единицы техники и 4 плавательных средства", - отметили в ДЧС.

В ведомстве пояснили, что спасатели с первых часов проводили масштабные поисковые работы: обследовали акваторию на площади до 30 км с помощью моторных лодок, выполнили серию водолазных погружений, проверили береговую линию протяженностью около 15 км и использовали беспилотные технологии для воздушного мониторинга.

Спасатели вновь напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде: использовать только исправные плавсредства и обязательно надевать спасательные жилеты.

Напомним, сообщение о происшествии поступило от очевидцев 31 августа около 15:00. Вблизи 9-й насосной станции перевернулась лодка с двумя мужчинами на борту. Одному из них удалось самостоятельно добраться до берега, второй мужчина пропал без вести на расстоянии около 400 метров от суши.

Также в июне этого года в Сети появилась информация о подростке, который ушел под воду на озере Сайран в Алматы. Полиция начала поисковые мероприятия, позже было найдено тело.

