Мужчину убило током на АЗС в Кокшетау

В Кокшетау мужчина погиб от удара электрическим током. По предварительным данным, это произошло, когда он поднялся на прицеп автоцистерны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 13 октября около 09:45 в дежурную часть управления полиции Кокшетау поступило сообщение о несчастном случае на территории одной из автозаправочных станций.

"По предварительным данным, оператор поднялся на прицеп автоцистерны, где, задев линию электропередачи, получил смертельное поражение электрическим током", - рассказали в Департаменте полиции Акмолинской области.

По данному факту проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.

Ранее 11-летний мальчик погиб во время отдыха на Капшагае - его убило током. Родители нашли мальчика на бархане - лежащим под высоковольтными проводами. Сейчас по делу идет следствие, а отец и мать переживают, что никто не понесет наказания за смерть их сына.

В Шымкенте 11-летний мальчик получил удар током и ожог 80% тела, пытаясь сделать селфи - для этого он забрался на товарный поезд. Инцидент произошел на железнодорожном вокзале города.

В ЖК "Жастар" в Алматы во время ремонтных работ двух электриков ударило током. По словам очевидцев, у пострадавших загорелась одежда, один из них потерял сознание. У обоих диагностировали множественные ожоги.

