"Мой сын был бы жив, если бы не бездействие чиновников": 11-летнего мальчика убило током на "диком" пляже Капшагая

11-летний мальчик погиб во время отдыха на Капшагае - его убило током. Сейчас по делу идет следствие, а родители переживают, что никто не понесет наказания за смерть их сына, передает NUR.KZ.

Как вспоминает отец мальчика, Андрей Дорогуш, 23 мая этого года он с семьей отправился на базу отдыха, расположенную на берегу Капшагая. База, говорит он, предлагает услуги оборудованного и "дикого" пляжа.

"Мы оплатили 5 тысяч тенге и заехали. Вообще стоимость составляет 6000 тенге, так как у меня был прицеп, но у них на сайте было написано, что при оплате наличными предусмотрена скидка. Чек нам не дали и пропустили на базу отдыха. Мы проехали на "дикий" пляж.

Оборудованный пляж полностью огорожен, там у них есть забор, зоны для мангала, беседки и прочее. А проезжая через него, можно выехать на "дикий" пляж, где у этой базы тоже есть территория, но она ничем не огорожена, никаких опознавательных знаков нет. Просто песок, вода и барханы.

Мы остановились на этом пляже. К нам подошел администратор, мы поговорили по поводу мусора. Но никто не сказал, что мы выехали за территорию этого пляжа. И нас не попросили вернуться на территорию их "дикого" пляжа. Мы думали, что находимся на территории пляжа этой базы", - говорит Андрей Дорогуш.

Андрей с сыном. Фото: из личного архива

На следующий день сын Андрея пошел гулять по окрестностям. Недалеко от берега расположились красивые барханы, которые решил исследовать мальчик. Там же периодически гуляли люди, говорит папа, потому никто не почувствовал опасности из-за этой прогулки.

Однако, когда ребенок не вернулся через некоторое время, родители пошли его искать. Нашли мальчика на бархане - лежащим под высоковольтными проводами.

"Мы пытались его откачивать, потом вызвали "скорую". Сотрудник базы на своей машине отвез нас навстречу "скорой", врачи сразу начали откачивать ребенка, но констатировали смерть. По результатам экспертизы, он умер сразу - от очень высокого удара током. В проводах проходил ток 10 тысяч вольт", - рассказывает Андрей Дорогуш.

По его словам, провода находились очень низко по отношению к высокому бархану - менее высоты человеческого роста. Как выяснил позже отец, это был не первый случай, когда кто-то пострадал от удара током в этом месте, но проблема не решалась, пока не произошла смертельная трагедия.

"Как я узнал, эти сети должны обслуживаться владельцами, есть акты разграничений, кто за какую сеть отвечает, то есть, буквально за каждый сантиметр этих проводов есть свой ответственный человек. Эти сети принадлежали частному ИП, которые не обслуживали эти сети. В их отношении произведена проверка, идут следственные действия.

После проходила встреча предпринимателей с министром туризма и спорта в Конаеве, где присутствовали аким и начальник РЭСа. Арендатор этой базы (предоставляющая услуги - прим.ред.) на встрече сказала, что ранее у нее там погибли коровы под этой линией, но чуть дальше. Тогда почему-то считалось, что это бесхозная сеть, хотя есть владелец этой сети. И по результатам этой встречи никто никаких действий не предпринял, чтобы обезопасить людей", - делится Андрей.

Провода над барханом. Фото: из личного архива

Начав делиться своей историей в Сети, он получил отклик от еще одной семьи, кто тоже пострадал от злосчастных проводов, однако с того момента до этой трагедии прошел почти год.

"Оказывается, 1 июня 2024 года эта семья находилась на том же самом месте. Отец гулял с 2-летней дочкой, а так как ребенок был без тапочек, а песок горячий, папа посадил ее себе на плечи и пошел на этот бархан.

Они рассказывали - произошла просто вспышка и вот они вдвоем лежат на этом бархане, девочка без сознания. Отец взял ее на руки, прибежал в лагерь. На голове у дочери был сильный ожог, как сказала ее мама - прямо до кости был ожог, волосы вокруг были сожжены. Они вызвали "скорую", в итоге девочка выжила", - вспоминает мужчина.

Андрей уверен - если бы тогда были предприняты меры со стороны чиновников, его сын был бы жив.

"Тогда было написано заявление той семьей. Но они до сих пор не получили ответа. Мы с адвокатом отправили запрос в прокуратуру, чтобы узнать, что с тем заявлением. Мой сын был бы жив, если бы не бездействие вот этих лиц. Вторая претензия у меня к арендатору базы, которая говорила, что даже подумать не могла, что со стороны проводов могут быть проблемы. Но она нагло врала мне в глаза, так как оказалось, что инцидент с девочкой был на том же месте, и в базе это знали.

По нормативам на базах отдыха должны быть специальные таблички, где должно быть указано, где можно детям купаться, где - взрослым, где можно находиться, где - проезжать и так далее. Этих табличек не было. Если бы это место огородили забором или хотя бы поставили предупреждающую табличку либо предупредили при въезде, мой сын был бы жив", - говорит Андрей Дорогуш.

Между тем, в Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту смерти несовершеннолетнего проводится досудебное расследование.

"В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. В соответствии со статьей 201 УПК РК и в интересах следствия иная информация не подлежит разглашению", - заявили в ДП области.

Однако отец погибшего мальчика опасается, что наказания никто не понесет. Он просил органы привлечь арендатора базы в качестве подозреваемой по делу, но в таком ходатайстве ему было отказано, говорит Андрей.

"Конкретных ответов у нас до сих пор нет, только отписки. Прошло уже почти три месяца с момента смерти моего сына, а они не могут разобраться, кто в этом виноват. Сама арендатор ведет себя таким образом, словно совершенно не переживает за случившееся и не считает себя виноватой. У меня есть подозрения, что у нее есть какие-то связи, из-за которых она может не понести наказание", - уверен отец мальчика.

Тем не менее, проблема стала решаться после столь страшного инцидента, говорит он - буквально на следующий день опасные провода перенесли. Но Андрей задается вопросом - почему это не было сделано еще тогда, когда пострадали животные, не доводя до инцидентов с детьми? К сожалению, ответа на его вопрос пока нет.

Мы обратились в акимат Алматинской области за комментариями, но они также на момент публикации получены не были.

Кроме того, представители базы отдыха, где мы так же запросили комментарий, сообщили, что ведется расследование и посоветовали обратиться "к официальным госорганам".

