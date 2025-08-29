Пытался сделать селфи: мальчик залез на поезд и получил ожог 80% тела в Шымкенте
Опубликовано:
В Шымкенте 11-летний мальчик получил удар током и ожог 80% тела, пытаясь сделать селфи - для этого он забрался на товарный поезд, передает сайт телеканала КТК.
Инцидент произошел на железнодорожном вокзале в Шымкенте.
Сейчас за его жизнь борются реаниматологи. Подчеркивается, что это уже шестое ЧП на железнодорожных путях в регионе с начала года.
По факту произошедшего полиция завела уголовное дело.
Известно, что родителей пострадавшего ребенка привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
"По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта проводится досудебное расследование. Следствие выясняет все детали произошедшего. В интересах следствия иная информация не разглашается", - сообщил начальник линейного отдела полиции на станции Шымкент Нурлан Кошкарбеков.
Источник: КТК.
Напомним, в июле подросток самовольно проник на крышу поезда и получил удар током. Мальчик остался жив, ему оказана медпомощь
А в конце мая в Алматинской области 11-летнего мальчика убило током на территории зоны отдыха. Тетя мальчика записала обращение в соцсетях.
До этого в Уральске 9-летний ребенок получил удар током во время игр. По словам очевидцев, якобы у мальчика на проводах застрял мяч и он полез на крышу электроподстанции, чтобы его достать. Там его и ударило током.
Позже стало известно, что ребенок умер. По данным управления здравоохранения, у него было 95% ожогов тела, ожоги четвертой степени. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких.
