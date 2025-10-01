jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Два человека погибли под завалами в Караганде

      Опубликовано:

      Рабочих засыпало грунтом
      На месте происшествия. Кадр из видео: instagram.com/vk_gazeta

      В Караганде двое рабочих погибли при замене трубы канализации. По предварительным данным, при работах произошел обвал грунта, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.277 ч.3 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

      "В настоящий момент следственными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, потерпевшие остались под завалами при замене канализационной трубы", - рассказали в Департаменте полиции Карагандинской области.

      Ранее в Павлодаре на городской ТЭЦ-2 погиб работник субподрядной организации. 33-летний сварщик скончался до приезда врачей. В трудовой инспекции сообщили, что произошел несчастный случай.

      В Семее сотрудники ТЭЦ потеряли сознание, когда спустились в канализационный люк. Трагедии удалось избежать - пострадавшим помогла охрана областного суда, а после на место прибыли врачи, которые оказали медицинскую помощь.

      В городе Рудном Костанайской области двоих рабочих засыпало грунтом, когда они ремонтировали водопровод. Позже в реанимации скончался один из пострадавших.

