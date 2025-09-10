Рабочие оказались в смертельной ловушке в области Абай (видео)

В Семее сотрудники ТЭЦ потеряли сознание, когда спустились в канализационный люк. Трагедии удалось избежать - пострадавшим помогла охрана областного суда, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы Департамента полиции области Абай, инцидент произошел сегодня, 10 сентября, около 09:00 возле здания областного суда. Трое сотрудников ТЭЦ спустились в канализационный люк, где двое из них потеряли сознание.

Пострадавшим помогли сотрудники Управления специализированной службы охраны МВД РК. Они оперативно принесли лестницу, что позволило одному из мужчин выбраться наружу.

"Не дожидаясь спецслужб, старший сержант Ерзат Баймулаев, рискуя собственной жизнью, спустился в колодец, обмотав себя веревкой и надев противогаз. Его страховку сверху обеспечивали коллеги - Какенов и Айтказы. Благодаря их слаженным действиям из смертельной ловушки удалось поднять на поверхность двоих рабочих", - пояснили в полиции.

Сообщается, что через несколько минут после случившегося на место прибыли врачи, которые оказали пострадавшим медицинскую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, в июле в Караганде двое рабочих коммунальной службы погибли при выполнении работ в канализационном колодце. Полиция возбудила дело.

Ранее похожий инцидент произошел в Акмолинской области. Здесь при проведении монтажных работ на водопроводной сети в колодце скончались два человека, еще двоих пострадавших госпитализировали.

