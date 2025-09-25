Сварщик погиб на павлодарской ТЭЦ

В Павлодаре на городской ТЭЦ погиб работник субподрядной организации. Смерть 33-летнего сварщика подтвердили в трудовой инспекции, передает "31 канал".

По информации телеканала, 23 сентября около трех часов дня поступил вызов на линию "103". Спустя 9 минут после звонка на место прибыла бригада скорой помощи, но мужчина скончался до приезда врачей. Причину смерти не объясняют.

Сообщается, что обстоятельства трагедии выяснит проверка.

"При выполнении работ в ТЭЦ-2 АО "Павлодарэнерго" работниками субподрядной организации произошел несчастный случай. В результате сварщик 4-го разряда 1992 года рождения погиб. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего", - пояснил руководитель областного департамента комитета государственной инспекции труда Аскар Капанов.

Напомним, два человека погибли на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе - там опрокинулась автовышка при выполнении работ по изоляции. По факту гибели людей возбудили уголовное дело.

До этого в Мангистауской области двое рабочих получили термические ожоги горячей водой на территории ТОО "МАЭК" - один из них попал в больницу.

А в городе Рудном Костанайской области двоих рабочих засыпало грунтом, когда они ремонтировали водопровод.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.