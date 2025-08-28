jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Гибель людей на Шымкентском НПЗ: возбуждено уголовное дело

      Опубликовано:

      Шымкентский НПЗ.
      Шымкентский НПЗ. Фото: пресс-служба Минэнергетики

      После гибели двух человек при падении автовышки во время проведения изоляционных работ на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе возбудили уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

      Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента, по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть людей, возбуждено уголовное дело.

      "В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании расследования по делу будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

      Напомним, 26 августа при выполнении работ по изоляции на территории Шымкентского нефтеперерабатывающего завода опрокинулась автовышка. Двое погибших были изолировщиками подрядной организации. Причины происшествия выясняются созданной рабочей группой. Завод продолжает работать в штатном режиме.

      Как сообщается на официальном сайте компании, Шымкентский нефтеперерабатывающий завод вырабатывает 30% общего текущего объема нефтепродуктов, производимых тремя НПЗ Казахстана. Это единственный нефтеперерабатывающий завод, расположенный на юге Казахстана, в самой густонаселенной части республики.

