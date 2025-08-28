jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Двое рабочих пострадали в результате несчастного случая на МАЭК

      Опубликовано:

      "МАЭК" в Актау
      МАЭК. Иллюстративное фото: facebook.com/maek.kz

      Двое рабочих получили термические ожоги горячей водой на территории ТОО "МАЭК" - один из них попал в больницу, передает местное издание "Лада".

      Инцидент произошел накануне, 27 августа, во время ремонтных работ на турбогенераторе №3 на предприятии.

      Сообщается, что два слесаря-ремонтника получили ожоги горячей водой при разбалчивании запорной арматуры.

      В результате один рабочий отпущен домой после осмотра, второй был госпитализирован для дальнейшего лечения.

      По данным издания, департамент Комитета государственной инспекции труда Мангистауской области сформировал комиссию для проведения специального расследования причин произошедшего.

      Напомним, что в конце прошлого года рабочий погиб на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате. Как оказалось, погиб мастер ремонтного цеха. Смерть произошла в результате падения трубы.

      Стоит также отметить, что в мае 2024 года руководители МАЭК лишились должностей из-за договора на 1,4 млрд тенге.

