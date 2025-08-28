Два человека погибли на Шымкентском НПЗ

Два человека погибли на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе - там опрокинулась автовышка при выполнении работ по изоляции, передает NUR.KZ со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Информацию подтвердили в компании "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (ПКОП).

Несчастный случай произошел 26 августа при выполнении работ по изоляции - опрокинулась автовышка. Погибшие были изолировщиками подрядной организации.

Причины выясняются созданной рабочей группой. Завод продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщается на официальном сайте компании, Шымкентский нефтеперерабатывающий завод вырабатывает 30% общего текущего объема нефтепродуктов, производимых тремя НПЗ Казахстана. Это единственный нефтеперерабатывающий завод, расположенный на юге Казахстана, в самой густонаселенной части республики.

Ранее стало известно, что Казахстан планирует увеличить производство ГСМ, опираясь на расширение Шымкентского НПЗ. В планах - строительство второй очереди НПЗ, что позволит увеличить объем переработки нефти с 6 до 12 миллионов тонн.

