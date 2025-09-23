jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Водитель успел остановить автобус перед своей смертью на мосту в Павлодаре

      Опубликовано:

      Водитель автобуса умер
      На месте происшествия. Кадр из видео: instagram.com/pavlodar_budni

      Умершего мужчину заметили на автогужевом мосту в Павлодаре. Как пишут пользователи соцсети, им оказался водитель общественного транспорта. Автобус он успел остановить, передает "Ирбис TV".

      Видео с места происшествия появилось в Instagram-паблике pavlodar_budni.

      На кадрах виден рейсовый автобус и автомобили сотрудников полиции. На асфальте при этом лежит человек.

      В ДП Павлодарской области пояснили, что мужчине стало плохо. На место выезжали медики скорой помощи.

      "Вызов поступил 21 сентября в 14:52. На месте медики констатировали смерть мужчины 1958 года рождения. Причины неизвестны", - сообщили в Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

      В комментариях пользователи отмечают, что скончался водитель автобуса, которому во время движения стало плохо. Он успел остановить транспорт.

      Ранее в Астане к уголовной ответственности привлекли водителя автобуса, который совершил наезд на двух пешеходов во время судорожного припадка. Оказалось, что мужчина состоял на диспансерном учете с 2021 года с диагнозом "эпилепсия".

      В августе в Алматы произошло ДТП с участием общественного транспорта - троллейбус с пассажирами въехал в остановочный комплекс. По предварительной информации, причиной аварии стало лопнувшее колесо. Пострадали пешеход и пассажир троллейбуса.

      В Турксибском районе Алматы обнаружили тело мужчины в автомобиле. Как пояснили в полиции, признаков насильственной смерти не установили. Назначены соответствующие экспертизы для установления точных причин смерти.

