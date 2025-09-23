Водитель успел остановить автобус перед своей смертью на мосту в Павлодаре
Опубликовано:
Умершего мужчину заметили на автогужевом мосту в Павлодаре. Как пишут пользователи соцсети, им оказался водитель общественного транспорта. Автобус он успел остановить, передает "Ирбис TV".
Видео с места происшествия появилось в Instagram-паблике pavlodar_budni.
На кадрах виден рейсовый автобус и автомобили сотрудников полиции. На асфальте при этом лежит человек.
В ДП Павлодарской области пояснили, что мужчине стало плохо. На место выезжали медики скорой помощи.
"Вызов поступил 21 сентября в 14:52. На месте медики констатировали смерть мужчины 1958 года рождения. Причины неизвестны", - сообщили в Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.
В комментариях пользователи отмечают, что скончался водитель автобуса, которому во время движения стало плохо. Он успел остановить транспорт.
Ранее в Астане к уголовной ответственности привлекли водителя автобуса, который совершил наезд на двух пешеходов во время судорожного припадка. Оказалось, что мужчина состоял на диспансерном учете с 2021 года с диагнозом "эпилепсия".
В августе в Алматы произошло ДТП с участием общественного транспорта - троллейбус с пассажирами въехал в остановочный комплекс. По предварительной информации, причиной аварии стало лопнувшее колесо. Пострадали пешеход и пассажир троллейбуса.
В Турксибском районе Алматы обнаружили тело мужчины в автомобиле. Как пояснили в полиции, признаков насильственной смерти не установили. Назначены соответствующие экспертизы для установления точных причин смерти.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2289273-voditel-uspel-ostanovit-avtobus-pered-svoey-smertyu-na-mostu-v-pavlodare/
