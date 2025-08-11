Водитель автобуса наехал на двух пешеходов во время приступа эпилепсии в Астане

В Астане к уголовной ответственности привлекли мужчину, который совершил наезд на двух пешеходов во время судорожного припадка, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

В прокуратуре Астаны рассказали о случаях, когда водители, которые имеют ограничения на управление транспортом из-за эпилепсии, все равно садились за руль.

"К примеру, в результате судорожного припадка за рулем водитель допустил наезд на двух пешеходов. При этом, указанное лицо состояло на диспансерном учете с 2021 года с диагнозом "Эпилепсия". Он был привлечен к уголовной ответственности.

В настоящее время по инициативе прокуратуры города судом 10 лиц лишены водительских прав. Обращаем внимание, что ухудшение состояния здоровья водителя, подтвержденное медицинским заключением, является законным основанием для прекращения права на управление транспортом", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что в Алматы произошло ДТП с участием Daewoo Matiz. Как оказалось, водителю стало плохо в пути. Сначала он столкнулся с другой машиной, а затем допустил наезд на дерево.

Еще в Алматы авто врезалось в столб из-за приступа эпилепсии, который случился у водителя во время движения. Сотрудники полиции помогли мужчине, страдающему эпилепсией выбраться из авто, они же привели его в чувства, а после передали медикам.

Весной прошлого года похожая история произошла в Актау - водитель за рулем Chevrolet Cruze столкнулся с машиной марки Chevrolet Lacetti, которая была припаркована. У водителя легковушки случился сердечный приступ. К сожалению, он скончался на месте.

