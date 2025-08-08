Троллейбус с пассажирами "влетел" в остановку в Алматы: есть пострадавшие (видео)

В пятницу, 8 августа, в Алматы произошло ДТП с участием общественного транспорта - троллейбус с пассажирами въехал в остановочный комплекс, передает NUR.KZ.

Кадры с места аварии опубликовал Telegram-канал Kris_p_almaty.

По его данным, 8 августа примерно в 21:00 троллейбус въехал в автобусную остановку на пересечении улиц Тимирязева и Байтурсынова.

"По предварительной информации, причиной аварии стало лопнувшее колесо. На месте работают экстренные службы", - говорится в подписи к посту.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло примерно в 22:00.

По предварительным данным, озвученным в полиции, водитель, следуя по улице Тимирязева в западном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на остановочный комплекс.

"В результате происшествия пострадали пешеход и пассажир троллейбуса. Оба были доставлены в медицинские учреждения. Серьезных травм не зафиксировано", - рассказали в полиции.

Сейчас полицейские расследуют причины аварии.

Напомним, пару дней назад в Алматы случилась еще одна авария с троллейбусом - он столкнулся с легковым авто. В результате аварии пострадала пассажирка троллейбуса.

До этого в Петропавловске груженная плиткой "Газель" врезалась в забор жилого дома, за которым находилась детская площадка. Предполагается, что водитель "Газели" был пьян.

