Пропавшего парня нашли мертвым в Павлодаре

Спасатели на реке Иртыш в ходе поисковых работ обнаружили тело 21-летнего парня, пропавшего в Павлодаре 10 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 15 сентября в Павлодаре в ходе проведения поисковых мероприятий в районе речного порта спасатели ДЧС обнаружили тело мужчины в реке Иртыш.

"По предварительным данным, это молодой человек 2003 года рождения, который пропал 10 сентября", - рассказали в ведомстве.

Поисковые работы проводились при помощи специального оборудования с использованием эхолота. Силами спасателей тело извлекли из воды и передали полиции.

Ранее в Instagram-аккаунте poiskoviki_pavlodara_vita опубликовали объявление о поисках молодого человека. Сообщалось, что он исчез после посещения кафе.

"Александр никогда ранее не пропадал, всегда был на связи. В мае вернулся из армии, устроился на работу, но сегодня на нее уже не вышел. Его телефон с момента исчезновения не включается. О нем и его семье отзываются только положительно", - говорится в посте.

Ранее в Актюбинской области подросток и мужчина, который хотел его спасти, утонули на реке Танаберген в месте, где запрещено купание. Тела погибших извлекли из воды.

На Капчагайском водохранилище утонул 19-летний парень. Он купался на одном из городских пляжей Қонаева около пирса. Спасатели извлекли тело из воды и передали сотрудникам полиции.

63-летний мужчина утонул в горной реке в Алматинской области. Он отдыхал вместе с семьей и друзьями. Решив немного искупаться, мужчина зашел в воду, но сильное течение горной реки его унесло.

