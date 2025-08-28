jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Мужчина бросился спасать подростка и погиб вместе с ним в Актюбинской области

      Опубликовано:

      Ребенок тонет
      Ребенок в воде. Иллюстративное фото: razaklatif / Getty Images

      В Актюбинской области подросток и мужчина, который хотел его спасти, утонули в месте, где запрещено купание. Тела погибших извлекли из воды, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 23 августа в Алгинском районе на реке Танаберген в Маржанбулакском сельском округе.

      В месте, где купание запрещено, утонули подросток 2010 года рождения и мужчина 1993 года рождения, который пытался его спасти.

      На место происшествия прибыли сотрудники пожарного поста, акимата и отдела по чрезвычайным ситуациям Алгинского района. К поисково-спасательным работам были привлечены водолазы.

      В результате проведенных поисковых мероприятий тела обоих утонувших обнаружили и извлекли из воды. Они находились на расстоянии около 7 метров от берега, на глубине около 3 метров.

      Ранее на Капчагайском водохранилище утонул 19-летний парень. Он купался на одном из городских пляжей Қонаева, около пирса. Спасатели извлекли тело из воды и передали сотрудникам полиции.

      63-летний мужчина утонул в горной реке в Алматинской области. Он отдыхал вместе с семьей и друзьями у реки Каскеленка. Решив немного искупаться, мужчина зашел в воду, но сильное течение горной реки его унесло.

      На озере Алаколь сотрудники МЧС спасли двух человек. Отдыхающие находились в катамаране, который из-за трещины начал уходить под воду.

