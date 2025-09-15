"Взорвалась бутылка со щелочью, с которой играли в футбол": детей госпитализировали в Павлодаре
Появилась информация, что дети на футбольном поле в школе в Павлодаре играли с бутылкой, в которой было средство для чистки труб "Крот", бутылка взорвалась. 7 детей госпитализировали, передает NUR.KZ.
Информацию о взрыве на футбольном поле школы в Павлодаре опубликовал Telegram-канал kerek.pv.
"На уроке физкультуры несколько учеников 6 класса засыпали щелочное средство для чистки труб "Крот" в бутылку с водой и стали играть ею в футбол. Пластиковая бутылка взорвалась", - говорится в посте.
Как рассказали на станции скорой помощи, вызов в павлодарскую школу №37 поступил 15 сентября в 12:49. На место направили две бригады скорой помощи.
"Всего семь пострадавших, у которых диагностированы термические ожоги кистей рук, лица и глаз, полученные после игры с химическими веществами: "Крот", напиток и фольга. "Тяжелых" пациентов нет. Все - учащиеся шестого класса. Они доставлены в детскую областную больницу", - сообщили в медики.
Как уточнили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, в школу №37 экстренно прибыли пожарные, спасатели и бригада Центра медицины катастроф МЧС.
"Во время инцидента с самодельной смесью пострадали 7 учащихся. Представительно, произошел хлопок в бутылке", - подтвердили в ведомстве.
Сотрудники ЦМК осмотрели и оказали первую помощь одному пострадавшему. Остальные были осмотрены работниками скорой помощи и доставлены в детскую областную больницу.
Ранее в Шымкенте руку полуторагодовалого мальчика затянуло в электромясорубку. Инцидент произошел, когда родители малыша закатывали банки. Медики не смогли самостоятельно освободить ребенка и обратились за помощью к спасателям. В итоге конечность пришлось ампутировать до предплечья.
В Актау двое детей пострадали на аттракционе. По словам очевидцев, причиной происшествия могло стать несоблюдение правил безопасности. Во время запуска аттракциона рядом оказалась припаркована "ГАЗель", в которую и врезались дети.
