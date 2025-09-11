Руку ребенка затянуло в мясорубку в Шымкенте: врачи провели ампутацию

Руку мальчика затянуло в электромясорубку в Шымкенте, в итоге конечность пришлось ампутировать до предплечья. Врачи рассказали о состоянии пострадавшего, передает Otyrar.

Инцидент произошел, когда родители малыша закатывали банки.

Врач-травматолог Ержан Шарипов рассказал о проведенной операции.

"Его привезли в дневное дежурство, мы срочно поместили ребенка в реанимацию, провели экстренную операцию и оказали помощь.

Руку перемололо до нижней части предплечья, все кости пальцев и ладони были раздроблены. Сохранить руку не удалось. В мясорубке она держалась только на коже", - озвучил шокирующие подробности врач.

Ранее мы сообщали, что медики не смогли самостоятельно вытащить руку ребенка из мясорубки - на место вызвали спасателей МЧС. Они разрезали корпус мясорубки специальным инструментом.

