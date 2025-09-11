Руку ребенка затянуло в мясорубку в Шымкенте: врачи провели ампутацию
Руку мальчика затянуло в электромясорубку в Шымкенте, в итоге конечность пришлось ампутировать до предплечья. Врачи рассказали о состоянии пострадавшего, передает Otyrar.
Инцидент произошел, когда родители малыша закатывали банки.
Врач-травматолог Ержан Шарипов рассказал о проведенной операции.
"Его привезли в дневное дежурство, мы срочно поместили ребенка в реанимацию, провели экстренную операцию и оказали помощь.
Руку перемололо до нижней части предплечья, все кости пальцев и ладони были раздроблены. Сохранить руку не удалось. В мясорубке она держалась только на коже", - озвучил шокирующие подробности врач.
Ранее мы сообщали, что медики не смогли самостоятельно вытащить руку ребенка из мясорубки - на место вызвали спасателей МЧС. Они разрезали корпус мясорубки специальным инструментом.
