Руку полуторагодовалого мальчика затянуло в электромясорубку в Шымкенте
Спасателям и медикам Шымкента удалось освободить из электромясорубки руку полуторагодовалого мальчика, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
По данным МЧС, в областной детской клинической больнице Шымкента сотрудники МЧС провели уникальную операцию по освобождению руки ребенка, застрявшей в электромясорубке.
Отмечается, что сообщение о происшествии поступило из медицинского учреждения: руку полуторагодовалого мальчика затянуло в трубу электромясорубки. Медики не смогли самостоятельно освободить ребенка и обратились за помощью к спасателям.
"Операция проводилась совместно с врачами. Под наркозом ребенка спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента аккуратно разрезали корпус мясорубки и освободили его руку.
Уважаемые родители! Будьте предельно внимательны и осторожны с детьми. Никогда не оставляйте малышей без присмотра - даже на несколько секунд!" - посоветовали спасатели.
До этого мы писали, что в Мангистауской области спасатели пришли на помощь молодому рабочему полигона твердых-бытовых отходов - его руку затянуло в станок.
До этого в Алматы руку рабочего затянуло в мясорубку в мясном цеху по производству котлет.
