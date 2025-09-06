Двое детей пострадали на аттракционе в Актау (видео)

Вечером 4 сентября в Актау двое детей пострадали на аттракционе в Актау - они врезались в припаркованный автомобиль, передает издание "Лада".

Инцидент произошел в микрорайоне 5а в Актау.

По словам очевидцев, причиной происшествия могло стать несоблюдение правил безопасности.

Сообщается, что контролер не проследил, чтобы зона работы карусели была свободна от препятствий. Во время запуска аттракциона рядом оказался припаркован грузовик марки "ГАЗель", в который и врезались дети.

По информации издания, один пострадавший был госпитализирован, второй после осмотра медиков отпущен домой.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований безопасности при эксплуатации зданий, сооружений или транспортных средств" УК РК.

Также сообщается, что на следующий день аттракцион продолжил работу в штатном режиме - об этом рассказали местные жители.

