Инспекторов рыбного хозяйства на катере спасали на Алаколе (видео)

Спасатели МЧС отбуксировали сломавшийся катер инспекции рыбного хозяйства, который выполнял патрулирование на Алаколе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС области Жетісу.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на озере Алаколь в одноименном районе области Жетісу в 50 км от берега моторная лодка инспекции рыбного хозяйства во время патрулирования вышла из строя, и люди обратились за помощью.

Прибывшие на спасательном катере сотрудники оперативно-спасательного отряда благополучно доставили на берег трех человек и отбуксировали их плавательное средство. В медицинской помощи никто не нуждался.

В августе 14 человек, в том числе 8 детей, застряли под дождем и градом посреди озера Алаколь из-за сломавшегося катера. Отдыхающие отплыли на 20 километров от берега и не могли вернуться без помощи спасателей.

В июле на озере Алаколь сотрудники МЧС спасли двух человек. Отдыхающие находились в катамаране, который из-за трещины начал уходить под воду.

Также в области Жетіcу, в 25 км от берега, на Алаколе у катера отказал двигатель. На борту транспортного средства находилось 9 человек, в том числе дети. Спасатели доставили людей и катер на берег.

