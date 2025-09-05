5-летняя девочка выпала из окна в Акмолинской области

В Акмолинской области полиция бьет тревогу - с начала года из окон выпали 15 детей. На днях с высоты упала 5-летняя девочка. Она получила тяжелые травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские Акмолинской области всерьез обеспокоены участившимися случаями падения детей из окон. С начала 2025 года на территории области уже зарегистрировали 15 подобных происшествий, три из которых закончились гибелью детей.

"Большинство трагедий происходит по вине родительской халатности - взрослые на короткое время оставляют ребенка без присмотра, а окна остаются открытыми или недостаточно защищенными", - отметили в ДП Акмолинской области.

Очередной случай произошел буквально вчера: в центральную больницу Астаны поступила 5-летняя девочка с тяжелыми травмами.

Как выяснилось, она выпала из окна дома в Аршалынском районе, облокотившись на москитную сетку, которая не выдержала ее веса.

"Такие трагедии происходят мгновенно - стоит взрослым отлучиться в другую комнату. Поэтому полицейские призывают родителей и опекунов обеспечить безопасность окон, особенно если в доме есть малолетние дети", - напомнили в ведомстве.

Из всех 15 зарегистрированных случаев падений три ребенка погибли от полученных травм, остальные - чудом выжили, но получили серьезные повреждения.

Правоохранительные органы напоминают, что предотвратить трагедию можно, если своевременно установить блокираторы на окна, не оставлять малышей без присмотра и не полагаться на москитные сетки как на средство безопасности.

В Астане в конце августа 3-летний ребенок погиб, выпав из окна 6-го этажа в одном из жилых комплексов. Полицейские установили, что родителей в момент инцидента дома не было, за ребенком присматривал его 7-летний брат.

В Туркестане 6-месячный ребенок выпал из окна и погиб - он получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

А в Алматы боец отряда СОБР увидел в окне многоэтажного дома ребенка, стоявшего на стуле на подоконнике. Поднявшись к квартире, полицейский предотвратил трагедию. Родителям ребенка сделали предупреждение.

