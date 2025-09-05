5-летняя девочка выпала из окна в Акмолинской области

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      5-летняя девочка выпала из окна в Акмолинской области

      Опубликовано:

      Девочка выпала из окна
      Дом, где произошла трагедия. Фото: ДП Акмолинской области

      В Акмолинской области полиция бьет тревогу - с начала года из окон выпали 15 детей. На днях с высоты упала 5-летняя девочка. Она получила тяжелые травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские Акмолинской области всерьез обеспокоены участившимися случаями падения детей из окон. С начала 2025 года на территории области уже зарегистрировали 15 подобных происшествий, три из которых закончились гибелью детей.

      "Большинство трагедий происходит по вине родительской халатности - взрослые на короткое время оставляют ребенка без присмотра, а окна остаются открытыми или недостаточно защищенными", - отметили в ДП Акмолинской области.

      Очередной случай произошел буквально вчера: в центральную больницу Астаны поступила 5-летняя девочка с тяжелыми травмами.

      Как выяснилось, она выпала из окна дома в Аршалынском районе, облокотившись на москитную сетку, которая не выдержала ее веса.

      "Такие трагедии происходят мгновенно - стоит взрослым отлучиться в другую комнату. Поэтому полицейские призывают родителей и опекунов обеспечить безопасность окон, особенно если в доме есть малолетние дети", - напомнили в ведомстве.

      Из всех 15 зарегистрированных случаев падений три ребенка погибли от полученных травм, остальные - чудом выжили, но получили серьезные повреждения.

      Правоохранительные органы напоминают, что предотвратить трагедию можно, если своевременно установить блокираторы на окна, не оставлять малышей без присмотра и не полагаться на москитные сетки как на средство безопасности.

      В Астане в конце августа 3-летний ребенок погиб, выпав из окна 6-го этажа в одном из жилых комплексов. Полицейские установили, что родителей в момент инцидента дома не было, за ребенком присматривал его 7-летний брат.

      В Туркестане 6-месячный ребенок выпал из окна и погиб - он получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

      А в Алматы боец отряда СОБР увидел в окне многоэтажного дома ребенка, стоявшего на стуле на подоконнике. Поднявшись к квартире, полицейский предотвратил трагедию. Родителям ребенка сделали предупреждение.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.