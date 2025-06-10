Трехлетний малыш погиб после падения из окна в Караганде

В Караганде в больнице скончался трехлетний мальчик, выпавший из окна. Ребенок остался без присмотра взрослых и облокотился на москитную сетку, передает eKaraganda.kz.

В управлении здравоохранения сообщили трагическую новость: мальчик, выпавший из окна, скончался от полученных травм в больнице. Врачи боролись, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Страшное событие случилось вчера в 19-м микрорайоне города. Из окна, расположенного на третьем этаже пятиэтажного дома, выпал малыш 2022 года рождения.

По информации пресс-службы ДЧС Карагандинской области, ребенок остался без присмотра взрослых и облокотился на москитную сетку, не выдержавшую его вес.

Очевидцы сообщили, что на место сразу же прибыли машины спецслужб. Ребенка увезли в карете скорой помощи.

Как уберечь ребенка от падения из окна

На официальном сайте МВД опубликован ряд правил безопасности, которые помогут уменьшить риск выпадения ребенка из окна:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.