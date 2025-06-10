Трехлетний малыш погиб после падения из окна в Караганде
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В Караганде в больнице скончался трехлетний мальчик, выпавший из окна. Ребенок остался без присмотра взрослых и облокотился на москитную сетку, передает eKaraganda.kz.
В управлении здравоохранения сообщили трагическую новость: мальчик, выпавший из окна, скончался от полученных травм в больнице. Врачи боролись, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.
Страшное событие случилось вчера в 19-м микрорайоне города. Из окна, расположенного на третьем этаже пятиэтажного дома, выпал малыш 2022 года рождения.
По информации пресс-службы ДЧС Карагандинской области, ребенок остался без присмотра взрослых и облокотился на москитную сетку, не выдержавшую его вес.
Очевидцы сообщили, что на место сразу же прибыли машины спецслужб. Ребенка увезли в карете скорой помощи.
Как уберечь ребенка от падения из окна
На официальном сайте МВД опубликован ряд правил безопасности, которые помогут уменьшить риск выпадения ребенка из окна:
- не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;
- не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;
- установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;
- не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;
- не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;
- не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;
- важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;
- тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2253918-trehletniy-malysh-pogib-posle-padeniya-iz-okna-v-karagande/