Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трехлетний малыш погиб после падения из окна в Караганде

Опубликовано:

Мальчик у окна
Ребенок открывает окно. Иллюстративное фото: mrs / Getty Images

В Караганде в больнице скончался трехлетний мальчик, выпавший из окна. Ребенок остался без присмотра взрослых и облокотился на москитную сетку, передает eKaraganda.kz.

В управлении здравоохранения сообщили трагическую новость: мальчик, выпавший из окна, скончался от полученных травм в больнице. Врачи боролись, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Страшное событие случилось вчера в 19-м микрорайоне города. Из окна, расположенного на третьем этаже пятиэтажного дома, выпал малыш 2022 года рождения.

По информации пресс-службы ДЧС Карагандинской области, ребенок остался без присмотра взрослых и облокотился на москитную сетку, не выдержавшую его вес.

Очевидцы сообщили, что на место сразу же прибыли машины спецслужб. Ребенка увезли в карете скорой помощи.

Как уберечь ребенка от падения из окна

На официальном сайте МВД опубликован ряд правил безопасности, которые помогут уменьшить риск выпадения ребенка из окна:

  • не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;
  • не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;
  • установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;
  • не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;
  • не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;
  • не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;
  • важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;
  • тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2253918-trehletniy-malysh-pogib-posle-padeniya-iz-okna-v-karagande/