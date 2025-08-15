Корова подняла на рога 4-летнюю девочку в Павлодарской области

В селе Калкаман Павлодарской области одна из свободно пасущихся коров подошла к песочнице, где играли дети, и подняла на рога маленького ребенка, отбросив его, передает "Павлодар-онлайн".

Пост об инциденте появился в социальных сетях. Как рассказала местная жительница, 5 августа сельчанки пытались выгнать бесхозных буренок с огорода и закрыть калитку, но одна из коров забодала ребенка.

4-летняя девочка получила множественные ушибы, ссадины и ушиб почек. Ее госпитализировали. Отец ребенка обратился в полицию.

"Владелица крупного рогатого скота установлена и привлечена к ответственности за нарушение правил выпаса скота с наложением штрафа. С ней проведена беседа о недопущении впредь подобных нарушений. Кроме того, потерпевшая сторона оставляет за собой право обратиться в гражданском порядке в суд за возмещением материального ущерба и морального вреда", - сообщили в ДП Павлодарской области.

Ранее стало известно, что в Большом Алматинском ущелье 9-летний мальчик упал с большой подвесной качели и получил перелом руки, из-за чего не мог самостоятельно передвигаться. Ему понадобилась помощь спасателей.

В Астане лифт с ребенком внутри сорвался с высоты девятого этажа. К счастью, серьезных травм удалось избежать - ребенка направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

А в Акмолинской области 9-летний мальчик пострадал при падении с лошади. Ребенка доставили в больницу Астаны, где диагностировали переломы костей голени.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.