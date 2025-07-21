9-летний ребенок упал с лошади во время катания в Акмолинской области
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В Акмолинской области 9-летний мальчик пострадал при падении с лошади. Ребенка доставили в больницу Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
По информации ДП Акмолинской области, 19 июля в отдел полиции Целиноградского района поступило сообщение о госпитализации 9-летнего жителя одного из сел района в детскую городскую больницу Астаны. По предварительным данным, мальчик получил телесные повреждения в результате падения с лошади во время катания.
Врачи диагностировали у ребенка переломы костей голени. По факту происшествия начато досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
"Департамент полиции напоминает: в период летних каникул особенно важно уделять внимание вопросам безопасности детей. Родителям необходимо проявлять бдительность и не оставлять детей без присмотра, особенно при участии в активных видах отдыха, таких как верховая езда, велопрогулки или водные развлечения.
Организаторы подобных мероприятий также несут ответственность за соблюдение правил безопасности и надлежащий инструктаж несовершеннолетних участников", - отметили в ведомстве.
Напомним, во время празднования Наурыза в селе Кызылшаруа в Жамбылской области лошадь, испугавшись, выбежала в сторону зрителей. К счастью, обошлось без пострадавших.
А в селе Кызылжар Аксуской сельской зоны Павлодарской области во время соревнований по национальной конной игре "Құнан байге" пострадал 16-летний наездник. Как оказалось, во время игры лошадь испугалась и врезалась в линию освещения, подросток упал. Юношу экстренно доставили в областную детскую больницу с черепно-мозговой травмой, ему провели операцию и комплекс лечебных мероприятий.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2267250-9-letniy-rebenok-upal-s-loshadi-i-poluchil-perelomy-v-akmolinskoy-oblasti/
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