Казахстанка лишилась зрения и возможности передвигаться после происшествия на работе
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Жительница Кызылординской области на работе пострадала от наезда погрузчика. Работодатель заплатит ей 5 млн тенге компенсации морального вреда, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительница поселка Жаксыкылыш работала с 2013 года упаковщицей в солеперерабатывающем цехе АО. В 2021 году ее перевели на должность оператора цеха.
В январе 2025 года в ночную смену на складе цеха оператора сбил погрузчик, перевозивший соль.
"Полученные в результате серьезные травмы стали причиной перенесенных нескольких операций, потери зрения и возможности передвигаться. Теперь она нуждается в постоянной посторонней помощи и лечении, в том числе срочной операции на лице и глазах", - пояснили в суде.
Указав, что стала нетрудоспособной, о наличии двоих малолетних дочерей, испытываемых физических и моральных страданиях, женщина просила взыскать компенсацию за моральный вред.
Согласно акту специального расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, установлена 100% вина работодателя.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.156 УК. В настоящее время ведется досудебное расследование.
По словам представителя АО, несчастный случай произошел по неосторожности, компания оказала пострадавшей материальную помощь в размере 850 тыс. тенге и обязалась взять на себя все расходы на предстоящие операции.
"Доказано, что истцу причинены душевные и телесные страдания, тяжкий вред здоровью, ей требуется повторное хирургическое вмешательство", - уточнили в суде.
Аральский райсуд с учетом изложенного взыскал с работодателя в пользу пострадавшей женщины 5 млн тенге компенсации за моральный вред.
Решение суда уже вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что в Костанае работница после окончания ночной смены поскользнулась и упала на территории ТОО, получив серьезные переломы. Суд признал незаконным акт расследования несчастного случая на производстве, обязав провести повторное разбирательство.
А в ВКО электромонтер получил тяжелые травмы во время работы. Он проходил длительное лечение и даже перенес операцию по пересадке кожи. По решению суда работодатель оплатит ему лечение и 3 млн тенге компенсации за моральный вред.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2270718-kazahstanka-lishilas-zreniya-i-vozmozhnosti-peredvigatsya-posle-proisshestviya-na-rabote/
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