Женщина поскользнулась на работе и получила серьезные переломы в Костанае
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В Костанае суд признал незаконным акт расследования несчастного случая на производстве, обязав провести повторное разбирательство, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Костанайской области, специализированный межрайонный административный суд региона, а впоследствии и судебная коллегия по административным делам Костанайского областного суда признали незаконным и отменили акт специального расследования несчастного случая, произошедшего с работником ТОО.
Сотрудница подала иск о признании незаконным акта специального расследования от 1 ноября 2024 года.
Судом установлено, что 6 августа 2024 года работница после окончания ночной смены и прохождения послесменного медицинского освидетельствования поскользнулась и упала на территории ТОО, получив серьезные переломы.
Комиссия, проводившая первоначальное расследование, пришла к выводу, что данный случай не подлежит учету как несчастный и связанный с трудовой деятельностью. В акте было указано, что причиной инцидента стало несоблюдение мер личной безопасности.
Однако суд не согласился с выводами комиссии, указав на неверное толкование норм Трудового кодекса. Суд подчеркнул, что в момент происшествия работница не совершала действий, не входящих в ее функциональные обязанности или несвязанных с требованиями работодателя. Более того, приказами ТОО установлена обязанность всех работников проходить послесменное медицинское освидетельствование.
Таким образом, работник обязан пройти данные процедуры после окончания смены и до их завершения он продолжает выполнять трудовые обязанности.
Суд пришел к выводу, что в данном случае применим пп.1 п.2 ст.186 Трудового кодекса, согласно которому несчастные случаи, произошедшие перед началом или по окончании рабочего времени при выполнении обязательных действий, связанных с трудовой деятельностью, подлежат учету.
Решением специализированного межрайонного административного суда Костанайской области иск был удовлетворен. Постановлением судебной коллегии по административным делам Костанайского областного суда решение оставлено в силе.
Решение о восстановлении прав истца вступило в законную силу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2263539-zhenshchina-poskolznulas-na-rabote-i-poluchila-sereznye-perelomy-v-kostanae/
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